Bancário de 25 anos detido por desviar dinheiro da Caixa Geral de Depósitos e traficar armas no OLX

Investigação já durava há quase um ano, tendo sido identificado e detido o principal suspeito.

A PSP está a realizar uma megaperação de Norte a Sul do País de combate à venda online de armas ilegais, incluindo bastões extensíveis.

A investigação do DIAP já durava há quase um ano, tendo sido identificado e detido o principal suspeito, com idade entre os 20 e 30 anos, em Lisboa.



A operação contou com a realização de 18 mandados de busca, sendo 10 domiciliários e 8 não domiciliários. Foram apreendidos três bastões extensíveis, um aerossol de defesa e uma reprodução/réplica de arma de fogo.



A PSP deteve um bancário de 25 anos por suspeitas de tráfico de armas comercializadas através da plataforma online OLX, no âmbito da operação.

A mesma fonte adiantou à Lusa que o bancário foi detido em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e é suspeito de ter desviado fundos de contas bancárias de clientes da Caixa Geral de Depósitos, onde trabalha.