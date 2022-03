Banco de Portugal prevê que taxa de desemprego caia para 5,9% este ano

Previsões para este ano da instituição liderada por Mário Centeno são as mais otimistas entre as maiores instituições nacionais e internacionais.

O Banco de Portugal (BdP) prevê que a taxa de desemprego caia para 5,9% este ano, ligeiramente abaixo dos 6% anteriormente previstos, de acordo com o boletim económico, divulgado esta quinta-feira.

O regulador bancário prevê que a taxa de desemprego diminui para 5,9% em 2022, para 5,7% em 2023 e para 5,6% em 2024, face aos 6,6% registados em 2021.





As previsões para este ano da instituição liderada por Mário Centeno são as mais otimistas entre as principais instituições nacionais e internacionais, com o Ministério das Finanças a estimar uma taxa de 6,5%, o Fundo Monetário Internacional e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de 6,7% e o Conselho das Finanças Públicas de 6,4%.