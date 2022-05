Bandeiras a meia haste nos EUA por massacre de 19 crianças em escola no Texas

Jovem de 18 anos atacou escola primária, em Uvalde.

O presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou esta terça-feira que as bandeiras do país sejam colocadas a meia haste devido ao massacre de 19 crianças e dois professores numa escola primária na cidade de Uvalde, no Texas, por um adolescente.

Biden, que se encontra a caminho de Washington após uma viagem pela Ásia, ordenou que a bandeira dos Estados Unidos seja colocada a meia haste na Casa Branca, assim como em todos os edifícios oficiais, instalações militares e navios de guerra, até ao pôr do sol de sábado, 28 de maio.





Num comunicado, o chefe de Estado norte-americano anunciou que tomou essa decisão como uma "demonstração de respeito pelas vítimas dos atos de violência sem sentido perpetrados em 24 de maio de 2022 por um atirador na Robb Elementary School em Uvalde, Texas".