Barbie da rainha Isabel II lançada no dia em que monarca celebra 96 anos

Boneca celebra o Jubileu de Platina da rainha, que está há 70 anos no poder.

A rainha Isabel II já tem uma Barbie à sua imagem. A boneca foi criada para assinalar o Jubileu de Platina e foi lançada esta quinta-feira, no dia em que a monarca celebra 96 anos.

A boneca pertence à "Coleção Tributo" da Barbie e pretende homenagear os 70 anos de reinado de Isabel II, o mais longo da história da monarquia britânica.

Esta Barbie real apresenta-se com um vestido de cor marfim, adornado com uma faixa azul com medalhões e uma tiara inspirada na que a rainha usou no dia do casamento.