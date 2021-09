Barco colide contra rochas em Aveiro e deixa praticante de pesca lúdica com ferimentos graves

Polícia Marítima de Aveiro investiga as causas do acidente.

Um praticante de pesca lúdica sofreu ferimentos graves, esta tarde de quinta-feira, na sequência de um despiste de uma embarcação de recreio em S. Jacinto, em Aveiro.O barco colidiu com as rochas de um dique de retenção, na ria de Aveiro,junto ao Monte Farinha, na zona dos estaleiros navais.A vítima, com cerca de 50 anos, foi resgatada e assistida pela Polícia Marítima, apoiada por uma embarcação da estação salva-vidas, equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro e os bombeiros de Aveiro Novos. O homem foi levado, num barco, para o Forte da Barra.A vítima foi depois conduzida, pelos bombeiros de Aveiro Novos, acompanhado pela equipa da VMER, para o hospital de Aveiro.A Polícia Marítima de Aveiro investiga as causas do acidente.