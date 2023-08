Barco com boia naufraga no Alqueva. Criança e adulto ficam feridos

Criança com seis anos ficou com cortes profundos nas pernas e vai ser transferida para Lisboa.

Uma embarcação naufragou esta tarde na barragem do Alqueva, junto à aldeia de Estrela, no concelho de Moura. Uma criança com seis anos ficou com cortes profundos nas pernas e vai ser transferida para Lisboa. Mário Faria, monitor de pranchas voadoras, com cerca de 40 anos, ficou com ferimentos considerados graves.



De acordo com o comando sub-regional de Beja, o barco que puxava uma boia virou, tendo os seis ocupantes, quatro adultos e duas crianças, caído à água.





Reguengos de Monsaraz.

O acidente ocorreu pelas 18h10 e levou à mobilização de 36 operacionais dos bombeiros, apoiados por uma embarcação e 14 viaturas das corporações de Moura, Mourão eO helicóptero do INEM foi mobilizado para o local.