Bas Dost agradece apoio após ter caído inanimado no relvado durante jogo nos Países Baixos

Bas Dost, antigo futebolista do Sporting, que caiu no domingo inanimado no relvado, no jogo da 10.ª jornada do campeonato dos Países Baixos, entre AZ Alkmaar e NEC, mas recuperou a consciência, agradeceu esta segunda-feira o apoio que tem recebido.

"Gostaria de agradecer aos meus colegas, à equipa médica e ao pessoal médico do AZ, bem como ao pessoal do Northwest Hospital, por agirem de forma rápida e correta. Gostaria também de agradecer aos meus companheiros e aos jogadores do AZ que imediatamente me cercaram", lançou em comunicado o avançado neerlandês do NEC.

No Estádio AFAS, em Alkmaar, o ponta de lança neerlandês, de 34 anos, caiu sozinho junto ao círculo do meio-campo, à passagem do minuto 90, com o árbitro Jeroen Manschot a interromper a partida instantes depois, para que a equipa médica entrasse rapidamente dentro das quatro linhas, com os jogadores das duas equipas a cobrirem Bas Dost enquanto recebia assistência.

"Entendo que muitas expressões de apoio chegam de casa e do exterior, o que me emociona. O mundo do futebol, às vezes, é difícil, mas agora também percebo o quão humanos podemos ser. Ao sair de campo, ouvi aplausos de todos no estádio, o que me deixou muito feliz. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que simpatizam comigo e com minha família. Agradecemos imensamente esse apoio", vincou.

Bas Dost tinha inaugurado o marcador, aos 11 minutos, e feito a assistência para o colega de equipa Mattsson (31) dilatar a vantagem e dar a vitória ao NEC, com Pavlidis (57) a encurtar distâncias, já no segundo tempo, para o AZ, que teve o português Penetra a titular e o compatriota Tiago Dantas no 'banco'.