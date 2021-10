Bayern de Munique goleia Benfica com quatro golos em menos de 20 minutos na Luz

Águias defrontam colosso alemão no Estádio da Luz.

O Benfica foi esta quarta-feira goleado em menos de 20 minutos pelo Bayern de Munique numa partida do Grupo E da Liga dos Campeões. Os alemães ameaçaram no fim da primeira parte e início da segunda parte, dois golos que foram anulados, mas logo passaram das ameaças aos golos.



Sané foi o primeiro a atirar a ganhar para a baliza dos encarnados. Depois Everton marcou um autogolo e aí as águias já não conseguiram recuperar.

Lewandowski marcou o terceiro e, para finalizar o desaire das águias, bisou Leroy Sané.