BE diz que "da parte do primeiro-ministro parece não haver uma vontade" de chegar a acordo

Pedro Filipe Soares defendeu que as exigências do partido para o OE2022 são medidas "muito pontuais".

O líder parlamentar bloquista afirmou esta quinta-feira que o primeiro-ministro parece não ter vontade de "chegar a bom porto negocial" com o BE sobre o Orçamento do Estado, considerando que "aparentemente são insondáveis" os desígnios de António Costa.

Em entrevista à Antena 1 a propósito das negociações para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), Pedro Filipe Soares defendeu que as exigências do partido para viabilizar o documento são medidas "muito pontuais, que respondem a alguns problemas estruturais do país", mas que não são um "Orçamento do Estado paralelo".

"O que nós constatamos é isso: é que da parte do primeiro-ministro parece não haver uma vontade, pelo menos com o Bloco de Esquerda, de chegar a bom porto negocial. Quais as intenções para isso? Pode haver várias, não sabemos, não estou na cabeça do primeiro-ministro. Aparentemente são insondáveis os seus desígnios", defendeu.

O dirigente do BE reiterou que "o Orçamento do Estado tal como está", e "mesmo com os desenvolvimentos que têm ocorrido ao longo da última semana", "não merece um voto do Bloco de Esquerda que não o voto contra".

"Ainda estamos em processo de diálogo com o Governo. Estamos à espera de que o Governo demonstre vontade para dialogar. Eu creio que há aqui uma mudança, que ela me parece necessária registar, é que nós estamos com dúvidas se realmente o senhor primeiro-ministro, em particular, tem vontade de negociar o Orçamento do Estado", afirmou.

Segundo Pedro Filipe Soares, "a cada reunião" e depois de receber "alguma redação do Governo" das medidas em negociação, o partido levar com "um balde de água fria".