Bebé de 20 meses esconde-se para não ver o pai matar a mãe

Homem, de 42 anos, suicidou-se após o crime.

Os gritos e agressões entre os pais levaram um bebé de 20 meses a esconder-se num quarto da própria casa, onde vivia um homem, arrendatário do espaço, em Rio de Mouro, Sintra. Nos minutos que se seguiram, o pai do menino, de 42 anos, matou a mulher, de 27 anos, com facadas no pescoço. Depois, o agressor pôs termo à vida atirando-se da janela da cozinha, num 7º andar.







