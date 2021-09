Bebé de nove meses morre após ser retirada do Afeganistão por avião militar

Menor foi transportada ao hospital infantil de Filadélfia após a aterragem. Viria depois a morrer.

Uma bebé afegã de nove meses morreu esta quarta-feira após ter sido retirada do Afeganistão através de um voo norte-americano.A informação foi avançada por um porta-voz do Departamento de Polícia de Filadélfia à ABC News.A criança partiu com a família da Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, após terem sido retirados do Afeganistão.De acordo com o canal de televisão norte-americano, a criança ter-se-á sentido mal durante o voo para os EUA. A tripulação do avião militar C-17 solicitou assistência médica no momento da aterragem.A bebé foi ainda transportada ao hospital infantil de Filadélfia, onde acabaria por morrer.O óbito está agora a ser investigado pela unidade de vítimas especiais da polícia de Filadélfia.