Bebé de um ano com queimaduras provocadas por leite quente levado para o hospital de Braga

Um bebé, de um ano, sofreu ferimentos ligeiros ao ser atingido por leite quente, este domingo de manhã, na casa onde vive com os pais, na freguesia de Pinheiro, no concelho de Vieira do Minho.O alerta foi dado pouco depois das 10h00, para o 112. De imediato foram acionados os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, que se deslocaram para o local com uma ambulância e dois operacionais.

Além dos bombeiros, foi chamada também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, que prestou os primeiros socorros. O bebé foi encaminhado para o Hospital de Braga.Ao que oapurou, a criança não inspira cuidados, sendo as queimaduras superficiais.