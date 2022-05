Bebé enterrada viva começa a chorar durante o funeral

Criança havia sido declarada morta sem supervisão médica adequada. Autoridades estão a investigar o caso.

Uma bebé, que havia sido declarada morta após o seu nascimento no Hospital de Banihal, na Índia, começou a chorar no decorrer do seu próprio funeral. De acordo com o jornal The Sun, na passada segunda feira, uma hora após a cerimónia fúnebre ter começado, a família ficou chocada ao encontrar a criança com vida e a chorar. As autoridades estão a investigar o caso e dois dos funcionários do hospital foram suspensos das suas funções.

Um dos membros do governo local, Manzoor Alyas Wani, afirmou que a menina foi declarada morta sem supervisão médica adequada, antes de ter sido enterrada.