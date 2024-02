Bebé escapa a fogo que causou quatro intoxicados em Braga

Fogo terá tido origem num aquecedor que existia no quarto do hostel em que a família estava hospedada.

Uma bebé de um ano escapou, sem qualquer lesão, a um incêndio que, esta tarde, intoxicou a mãe e outros três familiares, num hostel, em Braga. O fogo ficou confinado a um quarto e os quatro adultos que estavam na divisão foram assistidos pelos bombeiros devido à inalação de fumos.

O alerta para o incêndio foi dado às 14h00 e foi rapidamente extinto pelos meios dos bombeiros Voluntários e Sapadores de Braga que estiveram no local.





Segundo o comandante dos Sapadores de Braga, Nuno Osório, as chamas circunscreveram-se a "um canto, num quarto do hostel onde estavam alojadas as cinco pessoas". As vítimas, todas de nacionalidade brasileira, deverão manter-se no mesmo hostel, na avenida Imaculada Conceição, em Braga, que mantém condições de habitabilidade.

As causas do fogo estão ainda por apurar, mas tudo indica que terão tido origem num aquecedor que existia na zona afetada pelas chamas.