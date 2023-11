Bebé esfaqueado três vezes após discussão entre mãe e padastro

Menino de sete meses antigido corre risco de vida.

Um bebé, de apenas sete meses, foi esfaqueado três vezes - no peito e no abdómen - durante uma violenta discussão entre a mãe e o padrasto, na madrugada desta sexta-feira, em Mirandela. O menino estava esta sexta-feira a lutar pela vida no Hospital de S. João, no Porto.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã