Bebé mais prematuro do mundo entra para o livro do Guinness

Esta quarta-feira, recebeu o título de bebé mais prematuro do mundo a sobreviver pelo Guinness World Records, avançou a CNN.





Michelle Butler estava grávida de gémeos de cinco meses quando foi levada de urgência o Hospital da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB ), nos EUA. Os dois bebés nasceram quatro meses antes da data prevista, mas só Curtis sobreviveu."A sobrevivência nesta idade gestacional nunca aconteceu antes, portanto, antes de Curtis nascer, as hipóteses de sobrevivência teriam sido bem inferiores a 1%", disse o Dr. Colm Travers, professor assistente da Divisão de Neonatologia da UAB, num comunicado ao Guinness World Records.O peso de Curtir quando nasceu era semelhante ao peso de uma bola de futebol, o que levou a que tivesse que ter um tratamento constante e cuidados 24h por dia. "Os números mostram que os bebés nascidos tão cedo têm pouca ou nenhuma chance de sobrevivência", disse o Dr. Brian Sims, médico responsável pelo parto, citado pela CNN.Curtis acabou por ter alta no dia 6 de abril de 2021. Apesar de continuar a tomar vários medicamentos e ter de fazer tratamento especial, incluindo um tubo de alimentação e oxigénio, é muito mais saudável."Ser capaz de finalmente levar Curtis para casa e surpreender os meus filhos mais velhos com o irmão mais novo é um momento que vou relembrar para sempre", disse Butler à UAB.