Bebé nasce em casa com ajuda dos Bombeiros de Valbom

Os Bombeiros de Valbom, em Gondomar, ajudaram num parto, esta segunda-feira, numa casa, em Rio Tinto, Gondomar.Quando chegaram ao local, já lá se encontrava a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do S. João.O parto aconteceu às 11h48.O anúncio foi feito pela corporação, na sua página da rede social Facebook. Segundo a publicação, acompanhada de uma fotografia, a equipa composta por dois operacionais – Natália Pereira e Filipe Ribeiro -, juntamente com a VMER do S. João, ajudaram a "trazer ao mundo o pequeno Martim e trazer alegria e esperança para o mundo".