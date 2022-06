Bebé nasce na sala de emergência de hospital em Chaves sem serviço de obstetrícia

Mãe e filha foram depois encaminhadas para o hospital de Vila Real, a mais de 60 quilómetros, onde estão internadas.

Mariana nasceu com 3,350 quilos, na noite deste sábado, na sala de emergência do hospital de Chaves.

Ao que o CM apurou, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM foi acionada para um parto iminente, na cidade de Chaves.



Para que o parto não fosse realizado na ambulância, a parturiente, grávida de 39 semanas, foi levada para o hospital de Chaves e o parto acabou por acontecer na sala de emergência desta unidade, com enfermeiros, médica de cirurgia e a pediatra de serviço.

Numa altura que que encerram maternidades no país, neste hospital, atualmente sem serviço de obstetrícia, o parto foi feito com sucesso e com profissionais que asseguraram o nascimento da pequena Mariana.



Mãe e filha foram depois encaminhadas para o hospital de Vila Real, a mais de 60 quilómetros, onde estão internadas mas bem de saúde.

Segundo Rui Carvalho, enfermeiro que assistiu ao parto e delegado do Sindicato dos Enfermeiros, "na saúde falta acima de tudo planeamento estratégico:

- Gestão futura que permita uma reorganização do SNS, aumentando a autonomia da gestão intermédia, bloqueada por um centralismo da tutela;

-Valorização das carreiras nomeadamente dos enfermeiros;



- Reconhecimento do risco e penosidade de quem trabalha 24/24h, 365/365 dias por ano;

- Um sistema de avaliação de desempenho que permita o desenvolvimento profissional e salarial;

- A existência de dois regimes jurídicos de contratação (CTFP e CIT), com direitos e benéficos diferentes, gerando desigualdades incompreensíveis;

- A falta de abertura de concursos para as várias categorias".