Bebé prematuro é encontrado vivo na casa funerária ao ser preparado para o enterro

Agente funerário reparou poucas horas depois que o coração do bebé ainda batia e levou-o imediatamente ao hospital.

Um bebé prematuro, declarado como nado-morto pelos médicos, foi encontrado com vida na casa funerária enquanto estava a ser preparado para o enterro.O incidente bizarro aconteceu na semana passada, quando a mãe de 18 anos se dirigiu ao hospital no município de Ariquemes, em Rondônia, no Brasil, a queixar-se de dores fortes e sangramento. Na altura, a mulher ainda não sabia que estava grávida e, de acordo com a família, foi mandada de volta para casa pelos médicos que não suspeitaram da gravidez, avançou o G1.O bebé acabou por nascer prematuramente no sétimo mês de gravidez e foi declarado 'natimorto' pelos médicos no hospital. O agente funerário que foi chamado para levar o corpo do bebé para preparar o enterro reparou poucas horas depois que o coração do bebé ainda batia.Ele levou imediatamente o recém-nascido para o hospital, que acabou por ser internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal para tratamento.

O incidente está a ser investigado pela Polícia Civil e Ministério Público de Rondônia (MP-RO).

"Fiquei indignada porque não vi o esforço de 'vamos tentar salvar a vida dessa criança a qualquer custo'", disse a avó da criança.

No entanto, a secretaria de saúde de Ariquemes insiste que o bebê chegou morto à unidade de saúde e quando foi levado para a casa funerária.

A assessoria de imprensa da área de saúde afirmou: "Para mim, é um milagre. Eu vi a médica dizer muito claramente que esse bebê estava morto. A casa funerária veio buscá-lo e ele estava morto. De alguma forma, o batimento cardíaco voltou."