Belenenses SAD defronta Santa Clara este domingo

Após cinco empates e quatro derrotas, a equipa comandada por Filipe Cândido procura a primeira vitória.

O Belenenses SAD, último classificado, recebe este domingo, de volta ao Jamor, o Santa Clara, penúltimo, num dia com três jogos da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol entre equipas da segunda metade da tabela.

A formação comandada por Filipe Cândido, que se estreou com um 'nulo' no Bessa, procura a primeira vitória, depois de cinco empates e quatro derrotas, enquanto o conjunto açoriano só ganhou uma vez e não vence há cinco jogos, o último já com Nuno Campos em vez de Daniel Ramos.

Se Belenenses SAD e Santa Clara procuram sair das posições de despromoção, o Famalicão, que recebe o Vizela, tenta dar seguimento ao primeiro triunfo (2-0 nos Açores) e abandonar o 'incómodo' 16.º posto, de acesso a um 'play-off' de manutenção com o terceiro da II Liga.

Com seis pontos, os mesmos dos açorianos e mais um do que o conjunto 'azul', a formação de Ivo Vieira pode superar na tabela o Vizela, que só venceu na segunda ronda (2-1 ao Tondela) e perdeu na nona na receção ao Benfica (0-1), após cinco igualdades.

No Funchal, também se joga pela fuga aos lugares 'perigosos', com o Marítimo (sete pontos) a receber o Gil Vicente (nove), num embate entre dois conjuntos que não somaram qualquer triunfo nas derradeiras sete jornadas.

A ronda 10, que começou na sexta-feira com o triunfo caseiro do Arouca face ao Tondela (2-0), apenas fecha na segunda-feira, com a receção do Sporting de Braga ao Portimonense e do Moreirense ao Paços de Ferreira.

No sábado, jogaram os três 'grandes', com o FC Porto (4-1 ao Boavista) e o Sporting (1-0 ao Vitória de Guimarães) a 'saltarem' para a frente, com 26 pontos, mais um do que o anterior líder, o Benfica, que se ficou por um empate 1-1 no Estoril.