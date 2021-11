Belenenses SAD garante que não pediu adiamento do jogo com o Benfica

Em causa estão vários casos de Covid-19 no plantel.

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, comentou a realização do jogo Belenenses SAD-Benfica marcado para este sábado às 20h30, que está em causa devido a um surto de Covid-19 na equipa do Belenenses SAD.Em declarações aos jornalistas dodisse que "a decisão não é nossa [Belenenses SAD], nem do Benfica, é das autoridades de saúde."Acrescentou que existem 38 jogadores inscritos na liga de futebol profissional e que respeita qualquer decisão sobre a realização do jogo.Existem, pelo menos, 15 jogadores infetados com o vírus da Covid-19 no plantel.

O médio Cafú Phete é um dos jogadores infetados com o novo coronavírus - é já a terceira vez que o sul-africano contrai a doença - o que provoca algum receio sobre a possibilidade de o surto ter origem na nova variante (Omicron), detetada naquele país africano, de onde o futebolista viajou rumo a Lisboa, no passado dia 18 de novembro.

"Todos os atletas estão vacinados", realçou o líder da equipa lisboeta, acrescentando: "Há casos com sintomas, mas a maior parte [dos infetados] estão assintomáticos."

Rui Pedro Soares lembrou ainda a altura em que o Benfica teve um surto no plantel e foi a jogo frente ao Nacional, na última edição da I Liga: "O Benfica pediu o adiamento, o Nacional não aceitou e o jogo realizou-se. Três dias depois, decorreu um Benfica-Belenenses SAD para a Taça de Portugal, o Benfica pediu o adiamento e o Belenenses SAD aceitou. No entanto, veio a ser realizado porque o Marítimo não deu a aprovação para o adiamento. Não temos nada a ver com as decisões tomadas por outros clubes."

O Belenenses SAD, no 16.º lugar, com oito pontos, tem agendada para hoje a receção ao Benfica, terceiro, com 28, às 20:30, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.