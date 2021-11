Benfica anuncia que Lucas Veríssimo não joga mais esta época

Jogador brasileiro sofreu uma "rotura do ligamento cruzado anterior".

O defesa central do Benfica, Lucas Veríssimo, não joga mais na presente temporada.No boletim clínico emitido esta manhã, os 'encarnados' informaram que o jogador brasileiro sofreu uma "rotura do ligamento cruzado anterior".O futebolista de 26 anos "será submetido a intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época".Lucas Veríssimo lesionou-se no jogo deste domingo diante do Sp. Braga e teve de ser substituído pelo compatriota Morato, ainda no decorrer da primeira parte.