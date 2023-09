Benfica soma quarta vitória consecutiva ao bater o Vizela por 2-1

Musa e Di María marcaram os golos das águias.

O Benfica venceu este sábado em casa do Vizela por 2-1, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, subindo provisoriamente ao segundo lugar da prova.

O avançado croata Petar Musa, logo aos nove minutos adiantou os 'encarnados', que somaram a quarta vitória consecutiva, enquanto o argentino Angel Di Maria, aos 39, ampliou a vantagem, que foi reduzida pela equipa vizelense aos 70, com um golo de Samu, na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Benfica sobe ao segundo lugar, com 12 pontos, menos um do que o comandante FC Porto e mais dois do que Sporting e Boavista, que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Vizela é 13.º, com quatro.

: Buntic; Tomás, Bruno Wilson, Anderson e Matheus Pereira; Bustamante, Busnic, Nuno Moreira, Samu e Matias Lacava; Essende: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves, Kokçu, Di María, João Mário, Rafa e Musa