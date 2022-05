Benfica coloca à venda cachecol inspirado na frase de Roger Schmidt

Frase do novo treinador encarnado à chegada ao aeroporto de Lisboa ficou na memória dos adeptos benfiquistas.

"Se amas o futebol, amas o Benfica". A frase de Roger Schmidt à chegada ao aeroporto de Lisboa ficou na memória dos adeptos benfiquistas.O clube encarnado respondeu ao desafio e aos pedidos e colocou à venda um novo cachecol com as palavras proferidas pelo novo treinador."O Benfica é um grande clube, um dos maiores do mundo. Amo o futebol, e quem ama o futebol ama o Benfica. Desde as primeiras conversas com as pessoas do Benfica que ficou na minha cabeça que esta será uma grande opção para mim, eu quis fazer parte do Benfica. Estou entusiasmado para trabalhar", afirmou o alemão à chegada a Portugal.