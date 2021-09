Benfica defronta Bayern Munique, Lyon e Häcken na fase de grupos da 'Champions' feminina

Sorteio realizado em Nyon, na Suíça, deixou 'águias' com uma tarefa bem difícil para poder seguir em frente na prova.

O Benfica vai defrontar o Lyon, equipa de dominou o futebol feminino europeu na última década, num Grupo D que inclui o Bayern Munique, candidato a chegar longe, e o Häcken, ditou esta segunda-feira o sorteio da Liga dos Campeões.

Numa temporada em que 'Champions' feminina foi totalmente reformulada pela UEFA, com a introdução de uma fase de grupos com um novo logótipo e hino próprio, o estreante Benfica, campeão português, vai logo ter pela frente o Lyon, recordista de títulos, com sete, e equipa que todos os anos surge como principal favorita a levantar o troféu.

O domínio das francesas (vinham de cinco conquistas consecutivas) foi quebrado na última edição da prova pelo FC Barcelona, atual detentor do título, mas o Lyon mantém o estatuto de maior 'tubarão' do futebol feminino europeu.

Num grupo em que apenas os dois primeiros classificados seguem para os quartos de final, o Benfica terá ainda que medir forças com o Bayern Munique, campeão germânico e formação que em 2020/21 chegou às 'meias', sendo eliminado pelo Chelsea, que viria a ser finalista vencido.

Como já era esperado, o sorteio realizado em Nyon, na Suíça, deixou o Benfica com uma tarefa bem difícil para poder seguir em frente na prova, já que a equipa de Filipa Patão foi incluída apenas no pote 4.

O Häcken, clube que adquiriu no início de 2021 os direitos do Kopparbergs/Göteborg FC, equipa campeã sueca, fecha o agrupamento, num rival que também promete dificultar a tarefa do emblema lisboeta.

O Benfica garantiu o apuramento para a primeira fase de grupos da história da 'Champions' feminina ao derrotar o Twente por 4-0 no jogo da segunda mão da segunda ronda de qualificação, depois do empate 1-1 nos Países Baixos na primeira mão.

A representação do futebol feminino português não fica apenas pelo Benfica, com as internacionais Inês Pereira e Mónica Mendes e também Inês Ribeiro a defenderem as cores dos suíças do Servette no Grupo A, juntamente com as vice-campeãs do Chelsea, o Wolfsburgo, que já venceu a prova por duas vezes, e a Juventus.

Por seu lado, o campeão FC Barcelona vai medir forças com o Arsenal, Hoffenheim e Koge no Grupo C.

Paris Saint-Germain, responsável pela eliminação do Lyon na última época, Breidablik, Real Madrid e WFC Kharkiv completam o Grupo B.

Os jogos vão decorrer entre 05 de outubro e 16 de dezembro, em calendário ainda a definir.