Benfica e FC Porto conhecem os adversários da Liga dos Campeões

Dragões e Águias são cabeças de série.

O FC Porto e Benfica, com estatuto de cabeças de série, conhecem esta segunda-feira os adversários nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num sorteio em que podem, mesmo assim, apanhar algum tubarão.



As duas equipas, colocadas no pote 1, como vencedoras dos respetivos grupos da primeira fase, vão cruzar com o pote 2, sabendo que águias não podem ser sorteadas com Paris Saint-Germain, de Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches, e dragões com Club Brugge, respetivos adversários na fase de grupos.