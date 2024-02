Benfica e Sporting já conhecem adversários nos oitavos de final da Liga Europa

Ambos os rivais de Lisboa têm pela frente um cabeça de série.

As equipas saídas do playoff vão disputar a primeira mão em casa, por isso a UEFA já determinou que o Sporting vai jogar a 5 de março.

O Benfica vai defrontar o Rangers e o Sporting vai medir forças com a Atalanta nos oitavos de final da Liga Europa de futebol.O Sporting de Braga, que foi afastado no play-off de acesso à próxima fase, esteve ausente do sorteio realizado esta sexta-feira na sede da UEFA, em Nyon, Suíça.Ambos os rivais de Lisboa têm pela frente um cabeça de série, estatuto que ficou reservado para as formações que venceram os grupos.No playoff de acesso aos oitavos de final, o Benfica eliminou os franceses do Toulouse (2-1, em casa, e 0-0, fora) e o Sporting ultrapassou os suíços do Young Boys (3-1, fora, e 1-1, em casa).Os jogos da primeira mão dos oitavos de final estão agendados para 7 de março, enquanto os da segunda mão terão lugar uma semana depois, no dia 14.Sparta Praga vs LiverpoolMarselha vs VillarealRoma vs BrightonBenfica vs RangersWest Ham vs FriburgoSporting vs AtalantaAC Milan vs Slavia PragaQarabag vs Bayer Leverkusen