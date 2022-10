Benfica empata com PSG e continua a partilhar liderança do grupo H

Equipas empataram em Paris, França.

O Benfica e o Paris Saint-Germain empataram a uma bola para o Grupo H da Liga dos Campeões de futebol.À semelhança do que aconteceu na "Luz", em Lisboa, os parisienses adiantaram-se no marcador aos 39 minutos, através de Mbappé, na conversão de uma grande penalidade.Os encarnados igualaram o marcador, também, através do castigo máximo, aos 62 minutos pelo internacional português João Mário.