Benfica empata em casa do Vitória de Guimarães em jogo da Taça da Liga

Encarnados estiveram por duas vezes com vantagens de dois golos.

O Benfica empatou esta quarta-feira 3-3 em casa do Vitória de Guimarães, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga de futebol, ficando em boa poisção para seguir em frente na prova.



Os 'encarnados' estiveram por duas vezes com vantagens de dois golos, depois dos tentos de Alfa Semedo (07 minutos), na própria baliza, e de Pizzi (15), que fizeram o 2-0, e de Radonjic, aos 28, que fez o 3-1, mas permitiram a recuperação dos vimaranenses, que chegaram aos 3-3 com golos de André André (21), Oscar Estupiñan (45+2) e Bruno Duarte (83).

Com este empate, o Benfica sobe à segunda posição, com um ponto, mas ficou em boa posição para seguir em frente, uma vez que é claro favorito para vencer na terceira jornada na receção ao Sporting da Covilhã, da II Liga, num jogo agenfdado para 15 de dezembro.