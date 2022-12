Benfica escorrega em Braga e encurta liderança

Águias perdem pela primeira vez neste Campeonato.

O Sporting de Braga pôs, esta sexta-feira, fim à invencibilidade do Benfica na época 2022/23, ao 29.º jogo oficial, impondo-se por 3-0 em casa ao líder da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 14.ª jornada.

Vindos de uma derrota pesada frente ao Sporting na Taça da Liga (5-0) e de dois desaires em casa para o campeonato, os minhotos venceram com golos de Abel Ruiz, aos dois minutos, e do 'capitão' Ricardo Horta, que 'bisou' (32 e 70), e isolaram-se no terceiro lugar da I Liga, com 31 pontos.

No regresso do campeonato após a pausa para a realização do Mundial2022, o Benfica viu quebrada a sua invencibilidade, depois de 28 jogos oficiais sem perder, e soma 37 pontos, tendo o segundo classificado, o FC Porto, a cinco.



2' Abel Ruiz faz o primeiro da partida







32' Ricardo Horta aumenta a vantagem no marcador







70' Ricardo Horta bisa na partida