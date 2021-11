Benfica goleado em Munique complica contas do apuramento na Champions

Barcelona vence o Dinamo Kiev e obriga encarnados a pontuar na Catalunha para seguirem em frente.

O Benfica perdeu esta terça-feira por 5-2 no reduto do Bayern Munique, duas semanas após o 0-4 caseiro, e cedeu o segundo lugar do Grupo E da Liga dos Campeões em futebol, enquanto os bávaros já estão nos ‘oitavos’.

O Barcelona venceu o Dinamo Kiev, resultado que obriga as águias a pontuarem na Catalunha para seguirem em frente na Champions.