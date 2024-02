Benfica goleia Portimonense no Estádio da Luz

Encarnados assinaram todos os golos na segunda parte.

O Benfica isolou-se este domingo provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao alcançar a 18.ª vitória na competição, com uma goleada por 4-0 na receção ao Portimonense, em jogo da 23.ª jornada.

No Estádio da Luz, em Lisboa, os 'encarnados' assinaram todos os golos na segunda parte, através de Rafa (55 e 75 minutos), David Neres (57) e Di María (59), para se isolarem no primeiro posto, ainda que à condição, com 58 pontos.

Os campeões nacionais têm mais três pontos do que o Sporting (55), segundo colocado, que tem menos dois jogos realizados, um dos quais agendado para hoje, com o Rio Ave, enquanto o Portimonense somou o quarto encontro seguido sem vencer na I Liga e é 15.º colocado, com 22 pontos.