Benfica mantém-se o favorito para a conquista do Campeonato nacional

Os portugueses praticamente não mudaram de ideias sobre quem é o favorito à conquista do campeonato nacional de futebol entre novembro e dezembro, mas ainda assim a onda vermelha acalmou com a paragem motivada pelo Mundial no Qatar. Segundo o barómetro da Intercampus para o, não só o favoritismo das águias teve uma ligeira diminuição, como também Roger Schmidt viu baixar o número de inquiridos que o apontam como o melhor treinador em Portugal.