Benfica oferece 4 milhões de euros por Fran Navarro

Avançado espanhol está muito bem referenciado na Luz. Águias já terão avançado com uma proposta ao Gil Vicente.

O espanhol Fran Navarro é um dos avançados que está na lista do Benfica para reforçar o ataque na próxima temporada, sabe o CM. Os encarnados estarão mesmo disponíveis para avançar com uma proposta a rondar os quatro milhões de euros pelo jogador do Gil Vicente.