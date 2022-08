Benfica oficializa Aursnes

Norueguês assinou até junho de 2027.

Para além de Aursnes, o Benfica continua no mercado por mais um atacante. Ricardo Horta era a prioridade, mas os problemas com a percentagem a receber pelo Málaga (antigo clube do jogador) tornam o negócio com o Sp. Braga cada vez mais complicado.



O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação do médioAursnes. O norueguês assinou até junho de 2027.