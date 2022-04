Benfica protestou jogo da final da Taça de Portugal contra o FC Porto

Os 'dragões' conquistaram a Taça de Portugal, depois de vencerem a formação 'encarnada', por 5-1.

Em causa está o lance primeiro golo do FC Porto, apontado por Gonçalo Alves.

Segundo uma nota publicada no site do clube, o Benfica "considerou não estarem reunidas as condições para marcar presença na cerimónia de atribuição de medalhas".

A equipa comandada por Nuno Resende não esteve presente em rinque na entrega da Taça ao vencedor, nem esteve disponível para receber as medalhas de vencido.

Na conferência de imprensa no final do jogo apenas Ricardo Ares, treinador do FC Porto, esteve presente.