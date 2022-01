Benfica volta às vitórias e vence Arouca por 2-0

Darwin fez o primeiro das águias. Gonçalo Ramos marcou o segundo tento do jogo já nos descontos.

O Benfica reforçou esta sexta-feira o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no reduto do Arouca, penúltimo classificado, por 2-0, no encontro de abertura da 19.ª jornada.

O uruguaio Darwin Núñez, aos 32 minutos, de grande penalidade, para o 15.º golo na prova, e o suplente Gonçalo Ramos, os 90+2, apontaram os tentos dos 'encarnados', enquanto João Basso fez a falta para penálti e falhou um castigo máximo, aos 41.

Na tabela, o Benfica passou a somar 44 pontos, colocando-se, provisoriamente, a três pontos do Sporting e seis do FC Porto, enquanto o Arouca, que tem menos um jogo, manteve-se com 14, e pode ser alcançado pelo lanterna-vermelha Belenenses SAD.