Benfica regressa às vitórias frente ao Estoril

Partida da Liga Bwin disputou-se no Estádio da Luz.

O Benfica regressou este domingo aos triunfos ao bater o Estoril Praia por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os 'encarnados' a reporem a vantagem de quatro pontos na liderança do campeonato.

No Estádio da Luz, o Benfica, que vinha de duas derrotas no campeonato e não vencia há quatro jogos, incluindo os jogos com Inter de Milão na Liga dos Campeões, entrou a desperdiçar um penálti por João Mário, aos 35, mas o argentino Otamendi garantiu o triunfo com um golo aos 44 minutos.

Com este resultado, o Benfica lidera o campeonato com 74 pontos, mais quatro do que o FC Porto e mais seis que o Sporting de Braga, a cinco jornadas do fim, enquanto o Estoril Praia somou a terceira derrota seguida e é 15.º, com 25, no primeiro lugar que assegura a manutenção.