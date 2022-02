Benfica sem dinheiro para pagar prémios ao plantel após reeleição de Luís Filipe Vieira

Uma semana depois da reeleição de Luís Filipe Vieira, o Benfica não tinha dinheiro para pagar prémios ao plantel e dívidas a empresários e a fornecedores. Vinte e quatro horas antes do jogo com o Rangers, para a Liga Europa, em novembro de 2020, Tiago Pinto falou com o administrador financeiro Miguel Moreira. O diretor para o futebol estava preocupado com os prémios de jogo em atraso desde fevereiro. Temia que os jogadores não rendessem se não recebessem o dinheiro em falta.