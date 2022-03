Benfica vence Ajax e carimba passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões

Depois do empate 2-2 na Luz, um golo do avançado uruguaio Darwin Núñez selou o triunfo dos 'encarnados.

O Benfica qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer por 1-0 o Ajax, na Joan Cruyff Arena, em Amesterdão, em encontro da segunda mão dos 'oitavos'.

Depois do empate 2-2 na Luz, um golo do avançado uruguaio Darwin Núñez, aos 77 minutos, na sequência de um livre de Grimaldo, selou o triunfo dos 'encarnados', que já tinham estado nos 'quartos' em 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16.

Na fase seguinte, também já estão os alemães do Bayern Munique, os ingleses do Liverpool e do Manchester City, 'carrascos' do Sporting, e os espanhóis do Real Madrid e do Atlético de Madrid.