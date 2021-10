Benfica vence Boavista na Luz por 3-1

Darwin e Weigl foram os autores dos golos da partida.

O Benfica manteve esta segunda-feira o percurso 100% vitorioso na I Liga portuguesa de futebol e consolidou a liderança da prova, ao impor-se por 3-1 na receção ao Boavista, em jogo da sexta jornada.

O 'bis' de Darwin Núñez, aos 14 e 61 minutos, que permitiu ao uruguaio aumentar para quatro o número de golos marcados no campeonato, e o remate certeiro do alemão Weigl, aos 34, asseguraram o êxito dos 'encarnados', de pouco valendo o tento do brasileiro Gustavo Sauer para os visitantes, aos 32.

O Benfica, que conquistou o sexto triunfo seguido na I Liga, cimentou a liderança da competição, com 18 pontos, mais quatro do que os rivais FC Porto e Sporting, campeão em título, enquanto o Boavista, sem vencer há três rondas, totaliza oito pontos.