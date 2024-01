Benfica vence duelo renhido com o Sp. Braga e avança na Taça de Portugal

Arthur Cabral marcou o segundo e, depois de um golaço de Zalazar, assistiu para o tento vitorioso.

O Benfica apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 3-2 na receção ao Sporting de Braga, no jogo 'grande' dos 'oitavos', disputado no Estádio da Luz.

Rafa (42 minutos), Arthur Cabral (44) e Aursnes (70) marcaram para os 'encarnados', que estiveram a perder com um tento de João Mário (07) na própria baliza, sendo que, pelo meio, Zalazar ainda assinou o segundo golo dos minhotos (48).

O Benfica, recordista de troféus da Taça de Portugal (26), junta-se nos quartos de final da prova 'rainha' aos também apurados FC Porto, detentor do troféu, Sporting, União de Leiria, Gil Vicente e Vizela. Na quinta-feira, ficarão concluídos os oitavos de final, com as partidas Santa Clara-Nacional e Vitória de Guimarães-Penafiel.





7' Golo de Zalazar







42' Rafa empata o encontro







44' Arthur Cabral opera a reviravolta





48' Zalazar de pé quente com golaço monumental: segundo dos minhotos e segundo da conta pessoal







70' Aursnes devolve liderança aos encarnados



Estas são as escolhas de Roger Schmidt e Artur Jorge para o duelo:



ONZE DO BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kökçü; Di María, Rafa e João Mário; Arthur Cabral



Suplentes: Samuel Soares, Jurásek, Guedes, Chiquinho, Musa, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Florentino



ONZE DO SP. BRAGA: Lukas Hornicek; Victor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar e Borja; Vítor Carvalho, João Moutinho e Zalazar; Rony Lopes, Ricardo Horta e Abel Ruiz



Suplentes: Matheus, José Fonte, André Horta, Roger, Álvaro Djaló, Mendes, Adrián Marín, Pizzi e Castro