Benfica vence em Glasgow, elimina Rangers e apura-se para os quartos de final da Liga Europa

Rafa marcou o golo da vitória das águias.

O Benfica venceu esta quinta-feira em Glasgow, Escócia, na visita ao Rangers, em partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. O extremo Rafa marcou o único golo do encontro, aos 66 minutos.



Na primeira mão, as equipas empataram a dois golos no Estádio da Luz. Com a vitória em Glasgow, as águias eliminaram o Rangers e apuraram-se para os quartos de final da Liga Europa.