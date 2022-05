Benfica vence em Paços de Ferreira com bis de Henrique Araújo na despedida da temporada

Jogo decorreu no Estádio Capital do Móvel.

O Benfica terminou esta sexta-feira a temporada 2021/22 com um triunfo em casa do Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da I Liga de futebol, decidido por um 'bis' de Henrique Araújo.

Na estreia a titular, o jovem avançado marcou aos 05 e 44 minutos e deu o triunfo aos 'encarnados', que terminam o campeonato na terceira posição, com 74 pontos.

O Paços de Ferreira somou o quinto encontro sem vencer e ocupa o 10.º posto, com 38 pontos.



4' Henrique Araújo marca o primeiro golo do Benfica





44' Henrique Araújo bisa no Estádio Capital do Móvel