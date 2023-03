Benfica vence o Marítimo com golos de Neres e João Mário

Águias restabeleceram assim os oito pontos de diferença para o segundo classificado, o FC Porto.

O líder Benfica conquistou este domingo a oitava vitória consecutiva na I Liga de futebol, ao bater o Marítimo por 3-0, na Madeira, num jogo da 24.ª jornada em que Neres 'bisou' e João Mário também marcou.

No Funchal, os golos de Neres (45+3 e 57 minutos) e de João Mário (50), que tinha desperdiçado um penálti na primeira parte mas que acabou por igualar o colega Gonçalo Ramos na lista dos melhores marcadores, com o seu 15.º tento na I Liga, permitiram aos 'encarnados' melhorarem o registo de sete triunfos consecutivos que estabeleceram no arranque do campeonato.

O Benfica restabeleceu os oito pontos de diferença para o segundo classificado, o FC Porto, somando agora 65, enquanto o Marítimo sofreu a segunda derrota consecutiva e é 16.º, em lugar de play-off de manutenção, com 16.



45+3' David Neres faz o primeiro dos encarnados