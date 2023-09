Benfica vence Portimonense antes do clássico

Alexander Bah, Musa e Neres marcaram pelos 'encarnados'. Reveja os golos.

O Benfica somou este domingo a quinta vitória consecutiva na I Liga de futebol, ao impor-se por 3-1 na visita ao Portimonense, em jogo da sexta jornada, e subiu provisoriamente à vice-liderança do campeonato.

Em Portimão, Bah (aos cinco minutos), Musa (17) e Neres (66) marcaram para os 'encarnados', com Hélio Varela a fazer, aos 56, o golo de honra dos algarvios, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, defendida por Trubin, aos 60.

O Benfica é agora segundo do campeonato, com 15 pontos, menos um do que o líder FC Porto e mais dois do que Boavista e Sporting, que ainda não jogaram nesta jornada, enquanto o Portimonense vê interrompida uma série de três jogos sem perder e está na zona de descida, no 16.º lugar, com cinco pontos.