Benfica vence Vizela na Luz com grande penalidade ao cair do pano

Encontro da 5.ª jornada da I Liga.

O Benfica reforçou esta sexta-feira a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Vizela por 2-1, graças a uma grande penalidade convertida por João Mário, aos 90+12 minutos, no jogo que abriu a quinta jornada.

Tal como tinha sucedido na terça-feira, com o Paços de Ferreira, os 'encarnados' viram-se em desvantagem no Estádio da Luz, com um golo de Osmajic (20 minutos), mas David Neres (76) e o médio internacional luso consumaram a reviravolta, numa partida em que a formação comandada por Roger Schmidt terminou reduzida a nove elementos, por expulsões de Gonçalo Ramos, aos 90+2, e João Mário, aos 90+13.





Osmajic aos 20'David Neres aos 76'