Benfica vende Everton ao Flamengo por 13,5 milhões de euros. Conheça os detalhes do negócio

Valor global da alienação poderá atingir ou superar os 16 milhões de euros.

O Benfica vendeu o futebolista brasileiro Everton ao Flamengo por 13,5 milhões de euros (ME), num negócio que poderá atingir 16 ME, informou esta segunda-feira a SAD dos 'encarnados' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o CR Flamengo para a alienação dos direitos desportivos e de 90% dos direitos económicos do jogador Everton Soares, pelo montante de Euro 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil euros). O valor global da alienação poderá atingir ou superar o montante de Euro 16.000.000 (dezasseis milhões de euros)", lê-se.

Os 'encarnados' referem que terão direito a um milhão de euros, "dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva" do Flamengo, além de "10% do valor de uma futura transferência do referido jogador" ou a receber 1,5 milhões de euros, "dependente da manutenção do vínculo laboral do jogador com o CR Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador".

O Benfica tinha contratado o extremo brasileiro em agosto de 2020, por 20 ME, ao Grêmio, assinando um contrato de cinco temporadas, com uma cláusula de 150 ME.

Em duas temporadas nas 'águias', o internacional brasileiro fez 95 jogos e marcou 15 golos, regressando agora ao Brasil para reforçar o Flamengo.