Anúncio revela que Benfica procura figurantes para gala. Empresa nega

Vários adeptos manifestaram-se nas redes sociais contra o afastamento dos sócios da cerimónia de celebração.

Empresa de recrutamento nega que Benfica tenha solicitado serviços

O Grupo Egor - empresa na área de outsourcing - revelou, este sábado, que o anúncio de emprego disponível online sobre o recrutamento de figurantes para a gala do Benfica -



Segundo um comunicado da empresa, a que o CM teve acesso, o Grupo Egor confirmou que o anúncio é falso, que não foi colocado pelo Grupo Egor e que o Sport Lisboa e Benfica não solicitou nenhum recrutamento para a Gala em causa. No mesmo comunicado pode ler-se que o Grupo Egor "condena veemente este tipo de iniciativas e irá despoletar os meios necessários para averiguar os responsáveis".

Um anúncio publicado em várias plataformas de emprego online refere que o Benfica procura contratar figurantes para participarem na gala de aniversário do clube. A medida, que já tinha gerado polémica na última edição, enquanto Luís Filipe Vieira ainda era presidente do clube, volta a ser repetida pelos encarnados.O anúncio para as vagas de figurantes está disponível através da netemprego.net , com assinatura e contacto do Grupo Egor -foi divulgado no LinkedIn. Segundo o anúncio, os figurantes precisam de ter formação mínima ao nível do 12.º ano, excelente apresentação e disponibilidade imediata.A proposta de trabalho diz que a função "consiste em marcar presença na Gala do Clube de Futebol Português com maior número de sócios, ocupando os espaços na zona da plateia".Vários adeptos insurgiram-se nas redes sociais contra esta opção por parte do Benfica, que tem preferido contratar figurantes a convocar o maior número de sócios possível para participarem na comemoração do clube.O evento decorrerá no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 4 de março de 2022, entre as 19h30 e as 23h30.Também na última gala do clube foram contratados figurantes. Na altura, o Benfica justificou a contratação destas pessoas da seguinte forma: