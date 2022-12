Bento XVI: Papa do segredo de Fátima luta pela vida

Santo Padre pede aos católicos para rezarem pelo Papa emérito, que está “muito doente”.

O Papa Francisco pediu esta quarta-feira aos católicos para rezarem por Bento XVI, revelando que o seu antecessor está "muito doente". "Gostaria de pedir-vos a todos uma oração especial, pelo Papa emérito Bento XVI, que, no silêncio, está a sustentar a Igreja. Recordem-no, está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e ajude, neste testemunho de amor à Igreja, até ao fim", disse o Sumo Pontífice.Saiba mais no site do Correio da Manhã